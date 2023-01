Reinsalu avaldas kaastunnet seoses Ukraina siseministri hukkumisega

«Helikopteriõnnetuse põhjust veel uuritakse, kuid me teame, et Venemaa sõda Ukraina vastu on juba nõudnud palju inimelusid ja põhjustanud väga suure hulgale inimestele kannatusi. Avaldan sügavat kaastunnet Ukraina rahvale ja hukkunute lähedastele ning soovin kiiret paranemist kannatanutele. Eesti ja kogu rahvusvahelise üldsuse kohus on Ukrainat igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud, ja kindlustada, et ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei jääks karistuseta,» lisas välisminister.