PÖÖRE SUHETES? ⟩ Serbia president mõistis teravalt hukka senise lähedase liitlase Venemaa

«Me ütlesime juba päris algusest saadik, et me ei ole suutelised ja ei saa toetada Venemaa sissetungi Ukrauinasse,» ütles Vučić eile Belgradis oma ametiresidentsis antud intervjuus. «Meie jaoks on Krimm Ukraina, Donbass on Ukraina – ja see jääb nii.» Ühtlasi hoiatas ta, et sõjas on veel hullem alles sees.