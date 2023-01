KOHALIK VAADE ⟩ Läti üleujutused: kõik muutus nelja päevaga

Melderis on 45-aastane ja elanud jõe ääres kogu elu. Ta mäletab, et maja nägi suuri üleujutusi ainult 1981. aastal, paar aastat enne paisu ehitamist. Melderis on maja palju kõpitsenud, alustades esimest renoveerimist 28-aastaselt. Ta on uhke, et tegi palju omaenda kätega. Ta ei osanud oodata, et nüüd midagi sellist juhtub, kuni nägi, kuidas vesi täidab tema tagahoovi.