UKRAINA PÄEVIK 18.01: Vene okupantide põhihuvi on seotud jätkuvalt Bahmuti operatiivsuunaga - osalt soovist täita käsk Donetski oblasti okupeerimiseks ja osalt ilmselt ka võimetusest mujal tegusid teha. Siiski on väikeseid pinnakompimisi toimunud nüüd ka lõunarindel, kuhu on viimasel ajal koondatud lisajõude.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeil päeva alguses - isikkoosseisu 117 770 (+820), tanke 3130 (+9), soomukeid 6225 (+10), suurtükke 2108 (+4), raketiheitjaid 442 (+1), õhutõrjesüsteeme 220, lennukeid 287 (+1), helikoptereid 276, droone 1876 (+4). Väga suured kaotused isikkoosseisu osas, mis jätab mulje, et see on venelaste jaoks kulumaterjal. Tehnikat hoitakse rohkem, kuigi ka seda on eelneva ööpäeva jooksul kasutatud mõnevõrra aktiivsemalt.