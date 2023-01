VIDEOD ⟩ Inna Šulženko käis Juliuse kalendri kolmekuningapäeval jäises järves end kastmas

Caritas on organisatsioon, kus Inna psühholoogina Dnipros töötas, enne kui oma laste juurde Vilniusesse ära sõitis. Ta täiskasvanud poeg ütles just, et küll on hea, et ema on ometi siin. «Aga kui sa juba siin olles kõigele nii tugevalt kaasa elad, siis mis teeksid sa seal,» küsis ta. «Sa läheksid inimesi aitama kõige ohtlikematesse kohtadesse, sinust ei jääks enam midagi järele...»