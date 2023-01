KOHALIK VAADE. ⟩ MH17 juhtumis ei saabu kunagi õiglust

Amsterdamis on meeldiv suvine pärastlõuna, sooja on 23 kraadi ja valgete pilvede vahelt piilub aeg-ajalt päike. Tegu on täiesti tavalise neljapäevaga: inimesed hakkavad vaikselt tööpäeva lõpetama, lähevad koju pere juurde või kohtuvad kaaslastega baaris. Kanalite ääres jalutavad turistid. Keegi neist isegi ei kahtlusta seda, mis on juhtunud juba mitu tundi tagasi.