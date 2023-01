ÜLEVAADE ⟩ Pikaks ajaks vangi saadetud Rootsi spioonvendade kuritöö ulatus jääb teadmata

Varem Rootsi julgeolekuteenistuses (Säpo) ning sõjaväe luure- ja julgeolekuteenistuses (Must) töötanud 42-aastase Peyman Kia mõistis kohus eluks ajaks vangi. Just tema hankis luureasutustes töötades umbes 90 salajast dokumenti, millest suuremale osale puudus tal juurdepääsuluba, et anda need majandusliku kasu saamise eesmärgil Vene sõjaväeluurele (GRU), vahendas Aftonbladet.