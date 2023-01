ÜLEVAADE ⟩ Hiinlannad keelduvad riigile lapsi sünnitamast

Range ühe lapsega pere ideaaliga üles kasvanud hiinlannad ei taha enam riigile sünnitada või sünnitavadki vaid ühe lapse. Hiinas sünnib ühel naisel sama palju lapsi kui Eestis keskmiselt s.o 1,6 last naise kohta.

«Mulle meeldivad lapsed, kuid nende kasvatamisega kaasnev pinge on väga suur,» vahendas The New York Times hiljuti Pekingis töötava 34-aastase poepidaja arvamust. «Kui otsustaksin partneriga koos elada, siis tõenäoliselt mõtleksin, et üks laps on piisav.»