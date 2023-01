Esimene ÜRO humanitaarkonvoi jõudis Soledari

Laerke ütles, et kolme veoauto konvoi alustas teekonda reede varahommikul Dniprost ning autodes on toitu, vett, hügieenikomplekte ja meditsiinitarbeid 800 inimesele.

Konvoi on jõudnud soolakaevanduslinna Soledari lähedusse ja meeskond on hakanud abi maha laadima, lisas ta.

«Hiljutised lahingud Soledaris ja selle ümber tekitasid ulatuslikku hävingut, nii et inimestel on hädasti vaja humanitaarabi,» ütles Laerke ja täpsustas, et abi on mõeldud tsiviilelanikele.