Prantsusmaa suurendab kaitsekulutusi kolmandiku võrra

President ütles, et palub parlamendil kiita heaks 413 miljardi euro suurune eelarve aastateks 2024-2030, et tagada "meie vabadus, julgeolek, jõukus ja koht maailmas".

Pariis on juba viimastel aastatel kaitsekulutusi suurendanud, kuid sõjalised võimed võeti tähelepanelikuma vaatluse alla pärast seda, kui Venemaa eelmise aasta veebruaris Ukrainale kallale tungis.

"Tuumaheidutus on element, mis eristab Prantsusmaad teistest Euroopa riikidest. Nägime Ukraina sõda analüüsides taas, kui ülimalt oluline see on," ütles Macron.