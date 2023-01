VÕIMALUS VÕI KOOREM? ⟩ India kaalub kahe lapse poliitika kehtestamist

Paljud India parempoolsed grupid ühes mõnede võimuerakonna Bharatiya Janata Partei (BJP) liidritega on kutsunud üles raiuma seadusse meetmeid riigi rahvastikukasvu pidurdamiseks. Liiduminister Giriraj Singh teatas möödunud aasta novembris, et valitsus peaks vastu võtma eelnõu, mis lubab igale paarile vaid kahte last.

«Rahvastikukontrolli eelnõu on kriitiliselt tähtis, meil on piiratud ressursid. Hiina seadis sisse «ühe lapse poliitika», kontrollis rahvastikku ja saavutas kasvu. Hiinas sünnib minutis kümme last, samal ajal sünnib Indias 30 last. Kuidas me Hiinaga võistlema hakkame?» vahendab Singi sõnu uudisteagentuur ANI.