«Sõnumis oli kirjas «Rumeenia tüdruk» koos maasikaemotikoniga,» ütles Gusa BBC-le. Ühendkuningriigi ülikoolis õppiv Gusa on tuntud Rumeenia poliitiku tütar ja tunneb ennast Tate’i sõnumeid avalikustades turvaliselt. «Minu profiililt oli ilmselge, et olime sel ajal keskkooliealised – isegi meie kooli nimi oli kontol välja toodud. Ma arvan, et ta püüdis teadmatuid tüdrukuid leida.»