Punane Rist: vajame ligipääsu sõjavangidele Ukraina sõja mõlemal poolel

«Edusammud sõjavangide küsimuses on pakilised,» ütles ICRC avalduses, kui Punase Risti president Mirjana Spoljaric lõpetas oma esimese visiidi Venemaa pealinna pärast ametisseastumist mullu oktoobris.

Spoljaric kohtus kahepäevase visiidi raames Vene välisministri Sergei Lavrovi ja teiste kõrgete valitsusametnikega, samuti Venemaa Punase Risti juhi Pavel Savtšukiga.

Ta käis detsembris Ukrainas, kus ta kohtus samuti valitsus- ja Ukraina Punase Risti ametnikega, samuti sõjavangide perekondade ja sõjast mõjutatud kogukondade liikmetega.

ICRC ütles, et üks Spoljarici prioriteete on see, et sõjavange koheldaks humaanselt ja Punase Risti esindajad saaksid neid regulaarselt külastada.

«Aeg on näha sisulisi edusamme. Kaalul on elud, ja inimesed rahvusvahelise relvakonflikti mõlemal poolel ootavad meeleheitlikult uudiseid oma lähedaste kohta.»

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on korduvalt kritiseerinud Punast Risti sõjavangide küsimuses, öeldes, et organisatsioon ei avalda piisavalt survet saamaks ligipääsu Ukraina sõjaväelastele, kes on Vene vägede käes vangis.

Spoljaric rõhutas eelmisel kuul ülesande raskust ning ohte, millega Punase Risti meeskonnad on silmitsi sõjavange külastades.

«Me peame saama kohased tagatised ja kompetentsed kinnitused, et meie konvoisid ei rünnata, kui nad püüavad jõuda nendesse rajatistesse.»

ICRC ütles eilses avalduses, et organisatsioonil on olnud «ligipääs ainult mõnedele sõjavangidele, et jälgida nende kinnipidamistingimusi ja kohtlemist, jagada kauaoodatud uudiseid nende perekondadega ning anda hädavajalikku abi».

«Veel tuhandetel on õigus olla külastatud,» lisas Punane Rist.