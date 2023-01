Peruu protestid jätkuvad hoolimata presidendi üleskutsest rahule

Vägivaldsed ja ohvritega protestid on kestnud Peruus juba viis nädalat, alates ajast, mil endine president Pedro Castillo detsembri alguses tagandati ja vahistati. Rahutused on keskendunud riigi lõuna- ja idapiirkondadesse.

Surma on saanud vähemalt 45 inimest, nende seas üks politseinik. Valitsus on kehtestanud mitmes piirkonnas eriolukorra.

Rahvahulk püüdis teist päeva järjest hõivata lennuvälja stardi- ja maandumisrada. See on suletud ja julgeolekujõudude valve all.