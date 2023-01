IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupandid on Soledari lääneservale toppama jäänud

Lääne meediasse on taas jõudnud spekulatsioonid Ukraina kaotuste kohta, mille osas Ukraina peastaap andmeid ei jaga. Vene pool ajab sellist sousti iga päev, et sellest poolt uskudes peaks Ukraina armee olema juba kaks korda hävitatud. Kui me siiski vaatame hävitatud okupantide numbreid ja eeldaksime näiteks, et ukrainalste kaotused on seitse korda väiksemad, siis see oleks ikkagi kolmekohaline number. Seega kolmekohaline number päeva kohta on pigem tõenäoline ja selleks, et sellest aru saada ei pea olema üheski välisluures käpp sees.