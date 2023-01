Iraani Revolutsioonikaardi sõnul teeb EL neid terroristideks kuulutades vea

Europarlamendi liikmed hääletasid kolmapäeval selle poolt, et arvata IRGC ühenduse terrorinimekirja arvestades «terroritegevust, meeleavaldajate mahasurumist ning droonide tarnimist Venemaale».

Ta lisas, et Euroopa Liit eksib, kui arvab, et nii suurt armeed saab avaldustega kõigutada.

Revolutsioonikaardi juhendamise all on ka vabatahtlikest koosnev poolsõjaväeline Basij, mida on kasutatud mullu septembris Mahsa Amini tapmise järel puhkenud meeleavalduste mahasurumiseks.