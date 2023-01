Gruusia valitsus on kriitika all, sest tervitas Lavrovi kommentaari lennuühenduse avamise osas

Venemaa välisminister kiitis kolmapäeval Gruusiat selle eest, et ta ei ühinenud lääne sanktsioonidega Venemaa vastu ja avaldas lootust, et otselennud taastatakse peagi.

«Mul on hea meel, et meie inimestevahelised kontaktid arenevad aktiivselt,» vahendab OC-Media Lavrovi sõnu. Lavrov lisas, et Gruusia 10 protsendiline majanduskasv on suures osas tingitud sidemetest Venemaaga.