Rootsi paremäärmuslik poliitik põletas Türgi saatkonna juures koraani

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani välispoliitikanõunik İbrahim Kalıni sõnul on meeleavalduse lubamine olukorras, kus Türgi oli korduvalt nõudnud selle keelustamist, vihakuritegudele õhutav ja vastuseis islamiusule.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu oli varem lootnud, et Rootsi võimud poleks meeleavaldust lubanud. «See on rassistlik tegu, see ei puuduta sõnavabadust,» kommenteeris ta meeleavaldust.