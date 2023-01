Burkina Faso nõuab Prantsuse vägede lahkumist kuu aja jooksul

«Burkina Faso valitsus denonsseeris kolmapäeval lepingu, mis on alates 2018. aastast reguleerinud Prantsuse relvajõudude viibimist riigi territooriumil,» ütles AIB, lisades, et prantslastele anti kuu aega lahkumiseks.

Üks valitsusele lähedal seisev allikas ütles, et võimud kutsusid «Prantsuse sõdurite lahkumisele lühikese aja jooksul».

Prantsusmaal on sõjaväehunta võimu all olevas Burkina Fasos 400 eriüksuslast võitlemaks islamimässuliste vastu, kuid kahe riigi suhted on viimastel kuudel halvenenud.