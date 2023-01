Välisminister: Saksamaa on valmis lubama Poolal saata Ukrainale Leoparde

«Me teame, kui olulised need tankid on ja seepärast arutame seda praegu partneritega. Peame tagama inimeste elude päästmise ja Ukraina territooriumi vabastamise.»

Poola teatas, et on valmis toimetama Kiievisse 14 tanki Leopard, kuid peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et ootab Berliinilt «selget avaldust», kas riigid, kellel Leopardid on, võivad need Ukrainale üle anda.