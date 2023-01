Prantsusmaa ja Saksamaa püüavad taaskäivitada suhteid

«Kardame, et see sõda kestab kaua,» ütles ta. «Me kavatseme tegutseda ainult tihedas koostöös.»

Macron märkis, et igasugune ühisotsus rasketankide saatmise kohta sõltub kolmest kriteeriumist, see ei tohi «eskaleerida» konflikti; peab pakkuma «tegelikku ja tõhusat toetust» Kiievi vägedele, sealhulgas arvestades, kui kaua kulub ukrainlaste väljaõppeks; «ega tohi nõrgestada meie endi kaitsevõimet».

Poola on väljendanud valmisolekut toimetada Kiievile 14 Leopard-tanki ja peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et ootab Berliinilt «selget avaldust», kas riigid, kellel on Leopardid, võivad need Ukrainale üle anda.