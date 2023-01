Lavrovi visiit pälvib Lõuna-Aafrika Vabariigis kriitikat

LAV on keeldunud Venemaa sissetungi Ukrainasse hukka mõistmast.

LAVi välisminister Naledi Pandor ütles visiidi eel, et kõnelused aitavad «tugevdada kahe riigi niigi häid suhteid», ja nimetas Venemaad «hinnatud partneriks».

«On saamas üha selgemaks, et Lõuna-Aafrika valitsus astub avalikult Venemaa poolele,» ütles opositsioonilise Demokraatliku Liidu (DA) parlamendisaadik Darren Bergman.

Lõuna-Aafrika endise peapiiskopi Nobeli rahupreemia laureaadi Desmond Tutu sihtasutus nimetas Venemaad, Hiinat, Brasiiliat, Indiat ja LAV-i koondava ühenduse BRICS veebruariks plaanitud ühiseid mereväeõppusi «häbiväärseteks» ning märkis, et see võrdub «avaliku kuulutusega, et Lõuna-Aafrika ühineb sõjaga Ukraina vastu».