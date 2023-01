WHO palub 2,54 miljardit dollarit kriiside lahendamiseks sel aastal

ÜRO terviseagentuur märkis, et hetkel on kattuvate tervisekriisidega seoses vaja neil reageerida seninägematule arvule juhtumitele.

Agentuuri kohaselt on suurimad probleemkohad nende jaoks Venemaa jõhker sõjategevus Ukrainas, aga samuti relvakonfliktid Jeemenis, Afganistanis, Süürias ja Etioopias. Lisaks raskendavad olukorda ka kliimamuutusega seotud katastroofid, nagu mullu Pakistani tabanud massiivsed üleujutused, ning üha teravnev toidukriis Saheli riikides ning Aafrika sarvel.

«Oleme tunnistajaks kriiside pretsedenditule koondumisele, mis nõuab pretsedenditut vastust,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Maailm ei saa pilku pöörata ja loota, et need kriisid lahenevad iseenesest.»