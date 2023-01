Lepe suurendab Ukraina relvajõududele antava abi suurust EL-i ühisrahastusest 3,6 miljardi euroni, mis on eraldiseisev iga liikmesmaa omast rahalisest abist Ukrainale.

Kokku on Euroopa riigid lubanud anda Ukrainale enam kui 11 miljardi euro ulatuses relvastust, ütlevad EL-i ametnikud. Seda on enam kui poole võrra vähem sellest, mida Washington Kiievile on lubanud anda.