Eestile terendab lootus saada Hispaanialt keskmaa õhutõrje

Juba mullu juunis saatis Hispaania ühe NASAMSi õhutõrjesüsteemi Lätti, kelle NATO lahingugrupis nende kaitseväelased teenivad. Et Leedul on 2020. aastast enda NASAMS, jäi Eesti siis ainsaks Balti riigiks, keda keskmaa õhutõrjesüsteem ei kata.

Portaalis 20minutos.es ilmunud info järgi on Madrid otsustanud või otsustamas ka Eestit aidata. «Kaitseministeerium vaatab väga positiivselt palvet sellelt riigilt, et Hispaania paigutaks NASAMSi patarei, mis on samasugune nagu see, mis paikneb Lätis 2022. aasta juunist,» märgib väljaanne.