Lavrovi väitel olevat lääs veennud Ukrainat Venemaaga mitte läbi rääkima

Minister Sergei Lavrovi Lõuna-Aafrika Vabariigi visiidil tehtud avaldused sarnanevad Vene autoritaarse juhi Vladimir Putini mulluste sõnavõttudega. USA ja teised lääneriigid on öelnud, et Moskva juttu soovist sõja lõpetamises kokku leppida ei saa tõsiselt võtta.

"On hästi teada, et me toetasime Ukraina poole ettepanekut läbirääkimisteks sõjalise erioperatsiooni algul ja märtsi lõpuks leppisid kaks delegatsiooni põhimõtteliselt kokku konflikti lahendamises," rääkis Lavrov.