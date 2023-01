Pärast mitut provotseerivat meeleavaldust Stockholmis ähvardab Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğan lüüa NATO ukse Rootsi ees kinni, samas kui Rootsi avalikus arvamuses on hoolimata püsivast toetusest alliansiga liitumisele hakanud domineerima nägemus, et valitsus on läinud Ankara meelitamisega liiga kaugele ega kaitse Rootsi põhiväärtus, sealhulgas sõnavabadust.