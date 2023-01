HALF MOON BAY ⟩ Leinas USA päikeseosariiki vapustas järjekordne tulistamine

«Veetsin esimese õhtu helistades ja sõnumeid saates, et veenduda, kas minu õed-vennad on veel elus. Pärast seda olen tegelenud pere kasvavate haiglaarvete korrastamise ja linnavalitsuse ohvrifondist hüvitiste saamiseks paberite täitmisega,» lisas Slaugh.

Varuväljapääsud

«See on üks esimesi asju, mis mulle nüüd pähe tuleb,» ütles Troth. «Mida me teeksime? Kuhu me läheksime? Kuidas me peituksime? Kuidas ma lapsi kuulide eest kataks?»