Sõda muutis Ukrainas suhtumist korruptantidesse

Ukrainas pole saladus, et kohtud on olnud tohutult korrumpeerunud alates riigi iseseisvumisest 1991. aastal. 2014. aastal väärikuse revolutsiooni järel väideti riiklikul tasandil, et kukutatud ja Venemaale pagenud president Viktor Janukovõtši lähedased isikud olid sisuliselt erastanud Ukraina kohtusüsteemi. Kiievi endiste halduskohtunike kohta ütleb NABU süüdistusakt otse, et nad tegid «tellimusotsuseid iseenda, aga ka poliitiliste- ja äriringkondade huvides». NABU on Ukrainas korruptsioonikuritegusid uuriv politseiasutus, mis loodi pärast väärikuse revolutsiooni.