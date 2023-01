Pompeo: USA hoidis 2019. aastal ära tuumasõja Pakistani ja India vahel

«Ma ei usu, et maailm teab korralikult, kui lähedal oli India-Pakistani rivaalitsemine laastavale tuumahävingule 2019. aasta veebruaris,» kirjutas tõenäoline tulevane presidendikandidaat oma raamatus «Never Give an Inch», mis on memuaarid ajast president Donald Trumpi kõrgeima diplomaadina ja varem Luure Keskagentuuri (CIA) juhina.