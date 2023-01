Laaneots: Gerassimov on normaalne mees. Süüdistada tuleb kagebiite ja huntat

Alates 11. jaanuarist 2023 on Vene Föderatsiooni relvajõudude peastaabi pikaaegne ülem, kaitseminister Sergei Šoigu esimene asetäitja armeekindral Gerassimov määratud Venemaa okupatsioonivägede juhatajaks Ukrainas.

Ta on haruldane tõeline lahingukindral, kellele Putin on usaldanud sõja juhtimise pärast seda, kui ta ei suutnud iseseisvalt edu saavutada. Sergei Surovikin, Gerassimovi eelkäija sellel ametikohal, oli tegelikult ajutine kohatäitja (ta määrati ametisse 8. oktoobril 2022, tagandati 11. jaanuaril 2023 – toimetuse märkus), kellele oli tehtud ülesandeks olla Vene armee «taganemise nägu» 2022. aasta lõpus.