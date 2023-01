Hispaania plaanib liituda Ukrainasse Leopardide saatmisega

Väljaanded El País ja EL MUNDO kirjutavad, et Hispaania viimistleb oma tankide saatmist osana suurest annetusest Ukrainale, milles osaleb suur rühm NATO riike. El País kirjutab, et Hispaania varudes on 53 tanki, mida võiks Ukrainale tarnida. Tankid on osa 108-st Leopardist, mille Hispaania valitsus ostis 1998. aastal Saksamaalt. El Paísi andmetel on tankidest vähemalt 20 heas seisukorras ja sama palju teisi vajaks kapitaalremonti.

Hispaania sotsiaaldemokraadid kaitsevad otsust tankide saatmise kohta, hoolimata sellest, et tema koalitsioonipartnerid - Unidas Podemos, ECP, GeC - lükkavad selle tagasi. Minister Félix Bolaños toob õhjuseks tuuakse seda, et Hispaanial on rahvusvahelised kohustused ja ta peab koostööd tegema Saksamaa, Prantsusmaa, Portugali ja USAga, ütles eesistujariigi minister Félix Bolaños. «See ei oleks arusaadav, kui meid seal ei oleks. Valitsuse seisukoht on olla koos meie liitlastega: olla koos Ukrainaga,» ütles ta Europa Pressi infotunnis.