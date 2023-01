Gruusia pihtide vahel ⟩ Venelased ostavad Thbilisis kõik kokku, okupatsiooniala roomab koos okastraadiga edasi

«Me ei saa kaugemale minna,» ütleb meid saatev politseinik ja osutab majale, millest viiekümne meetri kaugusel on vaatlustorn, «seal on juba venelased.» Meie rühm peatus Hurvaleti küla äärealal, mis asub Gruusia ja nüüdseks okupeeritud Gruusia territooriumi Osseetia piiril. Tegelikult on see hall tsoon, mida ei kontrolli nendes kohtades 2008. aastal möllanud konflikti kumbki osapool.