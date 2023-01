Ukraina karmistab karistust allumatuse ja deserteerumise eest armees

Deserteerumise eest võib saada kuni 12-aastase vanglakaristuse, allumatuse ja võitlemast keeldumise eest kuni 10 aastat, ülema ähvardamise eest on ette nähtud 7-aastane vangistus.

Inimõigusaktivistid ja mõned organisatsioonid on detsembris parlamendis vastu võetud uut seadust kritiseerinud ja nad püüdsid mõjutada presidenti seda mitte allkirjastama.

«Selle asemel, et tänada sõdureid, kes on suutnud peaaegu aasta jooksul ära hoida Venemaa täieliku invasiooni ning viinud edukalt läbi territooriumi vabastamise operatsioone, saavad nad pisima erimeelsuse või märkuse eest komandöridele vanglakaristuse,» seisis petitsioonis.

Zalužnõi sõnul peegeldab tema seisukoht rühma- ja sõjaväeüksuste komandöride nõudmist, et leitaks süstemaatiline lahendus mitmetele küsimustele, ja et «sõja olukorras on vaja kiireid ja tõhusaid lahendusi».