«Ma olen nagu kõik teised kullerid, kes kihutavad Pariisis ringi, viies kohale sušit ja toidukaupu,» teatas narkokaubitseja muigega. «Ma saan tellimused ja ma viin need kohale.»

Kokaiini hankimine on paljudes Euroopa suurlinnades nüüdseks sama lihtne kui pitsa tellimine. Paarkümmend minutit pärast seda, kui esitad WhatsAppis või Signalis tellimuse, on diiler sinu ukse taga.

Umbes 3,5 miljonit eurooplast pruukis 2021. aastal kokaiini, näitavad Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) andmed. Seda on neli korda enam kui 20 aastat tagasi.

Euroopast on saanud suurtele narkokartellidele üks kõige tulusamaid turge ning nad pole kõhelnud kasutamast siingi korruptsiooni ja äärmuslikku vägivalda, mis on Lõuna-Ameerikas olnud nende peamised töövõtted.

«Inimröövid, piinamine ja rünnakud: kaalul on nii palju raha, et kriminaalsed ühendused on toonud kartellide meetodid meie kallastele,» ütles Prantsusmaa narkovastase võitluse ameti (L'OFAST) direktor Stéphanie Cherbonnier.