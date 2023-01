Soome välisminister loodab NATO liikmesuse ratifitseerimist juuliks

Haavisto ütles Riias ajakirjanikele: «Me eeldame, et Vilniuse NATO tippkohtumisele lähenedes saab nii Soome kui Rootsi ratifitseerimine edasi liikuda.»

Ta tõdes, et protestid tekitasid Türgi ratifitseerimisplaanis tõrkeid, kuid Haavisto sõnul jätkavad Soome ja Rootsi tööd nende ületamiseks.

«Meil ei ole Türgiga praegu ajakava,» ütles ta ja lisas, et viivituse tegelikuks põhjuseks võivad olla Türgi valimised, mis on mai keskel.

«Aga me näeme väikest ajaauku pärast valimisi ja enne Vilniuse tippkohtumist, kus me loodame, et ratifitseerimisprotsess saab edasi minna.»