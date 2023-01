Hispaanias vahistati mees, kes aitas Vene oligarhil sanktsioone vältida

USA justiitsministeeriumi süüdistab 52 aastast Richard Mastersit sanktsioonidest kõrvalehoidmises ja rahapesu skeemi hõlbustamises, mis on seotud Venemaa oligarhile Viktor Vekselbergile kuuluva luksusjahiga Tango. Vekselberg on seoses Putini sidemetega USA sanktsioonide all.