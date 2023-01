Le Havre’i dokitööliste valik: sattuda kokaiinijõukude aitamise eest vangi või sellest keeldumise tõttu morgi

Tegu võiks olla stseenidega gängsterifilmist, kuid tegelikult on see kõik juhtunud viimase aasta kestel Prantsusmaal Le Havre’i sadamas.

«Võimalik on teenida nii palju raha, et nad ei kõhkle võtmast suuri riske,» ütles uudisteagentuurile AFP La Manche’i väina kaldal asuva sadama politseiametnik.

Le Havre on üks Euroopa viiest suurimast konteinersadamast ning selle hiiglaslikud kaubaterminalid paigas, kus Seine’i jõgi suubub merre, on saanud Prantsusmaale saabuva kokaiini peamiseks maabumiskohaks.

Mitu sadamatöölist on viimastel aastatel saadetud koostöö tõttu narkojõukudega trellide taha ja hulga teiste nimed on käinud läbi vestlustest, mida politsei on pealt kuulanud