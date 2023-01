«Mul polnud muud valikut. Mul oli raha vaja,» ütles 27-aastane Tonio, kes ilma tööta ja võlakoorma all ägades nõustus lendama Pariisi, 800 grammi kokaiini peidetud kõhtu ja kingadesse. Ta pääses küll läbi lennujaamast, kuid nabiti kinni raudteevaksalis ja saadeti trellide taha.

Võimud oletavad, et igal lennul, mis suundub Guajaana pealinnast Cayenne’ist Prantsusmaale, on 30 sellist narkomuula nagu Tonio. Kaubitsejad, kelle kasum igalt sihtpunkti jõudnud saadetiselt on 1000 protsenti, lihtsalt uputavad lennud üle.