Norra politsei lasi Wagneri desertööri vabaks

Täna vabastas immigratsioonipolitsei Trandumi kinnipidamiskeskusest tingimusel, et ta jääb talle määratud kohta, ütles politseiametnik Jon Andreas Johansen.

Wagneri grupp ei ole eitanud, et Medvedev on nende endine võitleja.

Medvedevis nähakse väärtuslikku tunnistajat, kes võib heita valgust Ukrainas toime pandud julmustele. Enda sõnul on ta näinud pealt võitlusest keeldunud kaaslaste hukkamist.

Norra võimud on seetõttu teda küsitlenud riiki saabumisest peale.

Tema minevikus ja põgenemise asjaoludes on veel palju kahtlast, mõnede asjatundjate sõnul ei oleks ta kõrvalise abita saanud piiri ületada.

Norra saabumisest saadik on Medvedevit küsitlenud kriminaaljuurdlusteenistus Kripos osana Ukraina sõjakuritegude rahvusvahelisest uurimisest.

«Ta on öelnud, et oli Wagneri grupi liige, ja Kripos on huvitatud selle perioodi kohta rohkema informatsiooni kogumisest,» ütles Kripos.