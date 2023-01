Biden: saadame Ukrainale toetuseks 31 Abramsi tanki

«USA on tänaseks eraldanud sadu soomustatud lahingumasinaid, sealhulgas rohkem kui 500 soomukit, mis moodustaval eelmisel reedel välja kuulutatud abipaketi. Ja täna annan teada, et Ameerika Ühendriigid saadavad Ukrainale ka 31 Abrams-tanki,» kõneles Biden.

«Nende tankide lahinguväljale tarnimine võtab aega - aega, mida me kasutame selleks, et tagada, et ukrainlased on täielikult valmis Abrams-tankide integreerimiseks oma kaitsesse»