INTERVJUU ⟩ Keskkonnavolinik: Ukraina sõda tähendab piiriülest looduskatastroofi

Kui uus Euroopa Komisjon ametisse sai, oli rohelepe üks tema põhilubadusi. Pärast seda on tulnud kaks suurt kriisi – koroonaviirus ja siis sõda Ukrainas. Kuidas on need kriisid mõjutanud roheleppe elluviimist?

Ühelt poolt võib öelda, et need on kinnitanud, et rohelepe oli algusest peale õige strateegia, eriti rääkides energiakriisist.

Nüüd näeme, et energiakriis, mis Euroopas tekkis, on põhimõtteliselt selle tagajärg, et sõltusime Venemaa fossiilkütustest. Sealt odavat gaasi saanud riigid on nüüd muutunud suureks geopoliitiliseks probleemiks. Lõppkokkuvõttes maksame märksa kõrgemat hinda, selle maksavad kinni majapidamised üle Euroopa.