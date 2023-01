Ukraina soovib saada Slovakkialt täiendavalt 11 haubitsat Zuzana 2

«Võin öelda, et allkirjastati kokkulepe kaheksale iseliikuvale haubitsale, need on juba Ukrainas. Samuti on kokkulepe Slovakkia, Saksamaa, Taani ja Norra vahel tarnida aasta jooksul veel 16 iseliikuvat haubitsasüsteemi Zuzana 2, mille eest tasuvad nimetatud riigid,» ütles ta Odessa meediakeskuse veebibriifingul.

«Hiljuti sain teavet, et Ukraina poolelt on nõudlus saada veel 11 sellist haubitsat, me ootame kokkuleppe allkirjastamist. Me teeme Ukraina kaitseministeeriumi esindajatega tihedalt tööd, nad külastasid meid eelmisel nädalal. Ma loodan, et suudame kokkuleppele jõuda,» lisas Naď.