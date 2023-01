Allikas: Euroopa riik tegi ettepaneku toetada Ukrainat kobarlaskemoonaga

Ametnik, kes ei soovinud enda ega riigi nime avalikustamist, ütles, et tema valitsus on kiitnud tarne heaks ning taotleb luba Saksamaalt, mis on seotud sellise laskemoona tootmisega.

ÜRO lepe, mida toetab enamik lääneriike, keelab kobarpommide kasutamise.

Venemaa ei ole leppega ühinenud ning ÜRO on väljendanud muret seoses sellise laskemoona kasutamisega Venemaa rünnakutes alates tungimisest Ukrainasse mullu 24. veebruaril.

Euroopa ametnik väitis, et kobarlaskemoon on muutunud kaasaegsemaks ning Läänel on vaja toetada Ukrainat, mis saaks kasutada seda pealetungivate Vene vägede vastu.

«Ukrainlased paluvad neid. Need on legitiimsed relvad. Nende kaasnev kahju ei ole enam suur. See oli äärmiselt suur 1940. ja 1950. aastatel. Nüüd on need üsna hallatavad,» ütles ametnik Washingtonis.

«Ukrainal on vaja selle sõja võitmist. See on eesmärk,» lausus ta.

«Venelased on kasutanud igasuguseid relvi, mis on 100 korda kohutavamad kui kobarlaskemoon.»

Ametnik möönis, et Saksamaal võib otsuse langetamiseks aega kuluda.