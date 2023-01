Kuid need venelased, kes kritiseerivad Kremli ründesõda ukraina vastu, on sattunud ka Serbias silmitsi vägivalla, ähvarduste ja hirmutamiskampaaniatega veebis.

Nüüd on tema nime ja fotot postitatud korduvalt koos solvangutega Telegrami-kanalisse, mida kasutavad Serbias elavad venelased. Tuhandete jälgijatega kanal, mis kannab nime Kurjad Kotkad, on tuntud selle poolest, et toob esile ja alandab Serbias elavaid venelasi, kes on vastu Putini sõjale. Tihti sõimatakse neid seal reeturiteks ja väärakateks, ka vägivallaga ähvardamine on tavaline.