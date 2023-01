Saksamaa: Leopardid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpu paiku

Lähipäevil alustatakse väljaõppe andmist Ukraina sõduritele Saksa Marder soomukite kasutamiseks, ütles ta ja lisas, et «veidi hiljem» algab väljaõpe Leopardide kasutamiseks.

Leopard 2 peetakse üheks parimaks tankimudeliks maailmas ja see on Euroopas laialdaselt kasutusel, mistõttu on selle varuosad ja laskemoon kergesti kättesaadavad.