Kuningas Charles viskas skandaalse prints Andrew Buckinghami paleest välja

62-aastase prints Andrew’ isiklikud asjad on kolitud paleest välja selle renoveerimise ajaks ning tabloidlehe The Sun andmeil pole neid kavas tagasi tuua. Väljaanne oletas, et uued tööruumid võib häbistatud sinivereline saada St. Jamesi palees.

«Kuningas on teinud selgeks, et prints Andrew’l pole Buckinghami palees kohta. Esmalt suleti tema kontor eelmisel aastal ja nüüd tema ööbimisruumid. Andrew’le meeldis, et tal oli sviit Buckinghami palees, kus ta mitte ainult ei elanud abielu ajal Sarah Fergusoniga, aga kasutas seda ka poissmehekorterina pärast lahutust,» rääkis allikas The Sunile.