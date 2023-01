Valentõn Mozhovõi ei suuda iseseisvalt hingata, mistõttu on saanud tema hingamisaparaadi töös hoidmisest Ukrainas sagedaste elektrikatkestuste aja elu ja surma küsimus.

Mozhovõi põeb amüotroofset lateraalskleroosi ehk ALSi – süvenevat neuroloogilist haigust, mis on jätnud ta halvatuks ja võtnud mehelt võime ilma abita hingata.

«Ta on elus, nagu näete. See tähendab, et ma olen leidnud lahenduse,» lausus tema naine Ljudmõla Mozhova paari korteris Kiievis AFP ajakirjanikke võõrustades.