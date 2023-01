Tai kohus mõistis aktivisti monarhia laimamise eest 28 aastaks vangi

Tai kuningriigi lèse-majesté ehk majesteedisolvamise seadused on maailma karmimate hulgas ja inimõiguslaste väitel kasutatakse neid avaliku debati mahasurumiseks.

Põhja-Tai Chiang Rai kohus leidis, et 29-aastane rõivakaupmees ja aktivist Mongkol Tirakote solvas monarhiat kahel juhul.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch teadlane Sunai Phasuk ütles, et 28-aastane vangistus on pikkuselt teine, mille Tai kohus on monarhia laimamise eest andnud.