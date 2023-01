Prigožin kutsus Igor Girkini Wagneri erasõjaväkke

Prigožin märkis Telegramis, et vestles Wagneri eraväe komandöridega ja suutis neid veenda nõustuma Girkini kandidatuuriga mõnele juhtkohale.

Samas täpsustas ta, et Girkin saab «vastavalt oma pädevusele» koha ühes ründeüksuses.

«Soovitan tulla tal Luhanski rahvavabariiki, et määrata ta vastavalt tema pädevusele ühte ründeüksusesse juhtivale ametikohale. Loomulikult ei saa keegi talle kõrget kohta pakkuda, selleks on vaja näidata oma suutlikkust. Aeg on liikuda sõnadelt tegudele,» kirjutas Prigožin.